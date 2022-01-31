СМИ: Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь

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Польские власти предложили Украине безвозмездную помощь в военно-технической сфере. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на украинское Минобороны.

— Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи, — говорится в материале издания.

Этому же СМИ министр обороны Украины недавно давал интервью. Тогда он напрямую не подтвердил данную информацию, но отметил, что любая помощь в этой сфере «продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить».

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий в отношении угрозы «вторжения» России на Украину.