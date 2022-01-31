СМИ: В России с февраля поднимутся цены на молочную продукцию

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В России с февраля поднимутся цены на молочную продукцию. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний Danone и Valio.

Владелец брендов «Простоквашино» и «Активиа» предупредил ритейлеров о повышении цен в среднем на 9,9 процента. Danone объясняет это ростом себестоимости продукции.

Производитель товаров под брендом «Viola» также сообщил о повышении цен на молочную продукцию. К концу текущего года рост составит 15-20 процентов. На отрасль негативно влияют разница курсов валют, климатические проблемы, недостаток рабочей силы и ожидание новых ограничений, сообщает издание.

В России могут подорожать продукты питания для детей. Соответствующее уведомление торговым сетям разослал крупнейший производитель данной категории товаров — АО «Прогресс», известный под брендом «ФрутоНяня». В среднем увеличение отпускной стоимости с 1 февраля составит 15,5 процента. Впрочем, дорожают не только детские продукты. О том, как долго это продлится и когда цены стабилизируются, — в материале «Вечерней Москвы».