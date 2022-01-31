Новостройку по реновации сдали в районе Нагатинский Затон на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Нагатинский Затон на юге Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что жилой дом построили на улице Речников.

— Введен в эксплуатацию жилой дом на 187 квартир для переселения по программе реновации. Жилой дом состоит из двух корпусов, объединенных стилобатным цокольным этажом, — заявил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, специалисты облицевали фасады здания керамогранитными и фиброцементными плитами. При этом первый этаж многоэтажки украсили витражами.

В стилобатной части новостройки предусмотрены входные группы, парковка, объекты технической инфраструктуры и другие помещения. Также здесь установлены лифты грузоподъемностью почти до 1,5 тонны.

Первый этаж здания сделали нежилым. Здесь в будущем появятся магазины, кафе, спортивные залы, салоны красоты и детские секции.

— Придомовую территорию благоустроили. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, — передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что завершено строительство дома на 66 квартир по программе реновации в Нагорном районе.