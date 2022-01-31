Новостройку по реновации сдали в районе Нагатинский Затон на юге Москвы
Новостройку по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Нагатинский Затон на юге Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 31 января.
Он отметил, что жилой дом построили на улице Речников.
— Введен в эксплуатацию жилой дом на 187 квартир для переселения по программе реновации. Жилой дом состоит из двух корпусов, объединенных стилобатным цокольным этажом, — заявил глава ведомства.
По словам Загрутдинова, специалисты облицевали фасады здания керамогранитными и фиброцементными плитами. При этом первый этаж многоэтажки украсили витражами.
В стилобатной части новостройки предусмотрены входные группы, парковка, объекты технической инфраструктуры и другие помещения. Также здесь установлены лифты грузоподъемностью почти до 1,5 тонны.
Первый этаж здания сделали нежилым. Здесь в будущем появятся магазины, кафе, спортивные залы, салоны красоты и детские секции.
— Придомовую территорию благоустроили. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, — передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне стало известно, что завершено строительство дома на 66 квартир по программе реновации в Нагорном районе.