Московские врачи за сутки вылечили еще 5805 пациентов от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5805 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 31 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 962 382 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 417 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1407, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 522. При этом доля госпитализаций от общего числа заболевших составила шесть процентов.

Еще 75 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи. По словам заммэра, дополнительные койки развернут в одном из корпусов Детской больницы имени Сперанского, который перепрофилируется под COVID-19.

В этот же день в Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции лекарственным препаратом «Спутник М».