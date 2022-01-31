Диетолог Гинзбург назвал главные продукты от остеопороза

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты необходимо включить в рацион для профилактики остеопороза.

— Первое — сыр тофу. Не все продукты из сои эффективны, как тофу. В нем содержатся флавоноиды, которые обладают эффектом фитоэстрогена. При начинающейся менопаузе, возрастном снижении эстрогенов, он может помочь. Эстроген способствует фиксации кальция в костях. Эстрогены продлевают молодость женщины, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В рацион также необходимо добавить жирную рыбу. В рыбьем жире есть много витамина D, но чтобы он содержался, рыба должна быть дикой и питаться планктоном. Искусственно выращенная рыба будет не так богата полезными веществами.

— Третий продукт — болгарский перец, который богат витамином С, необходимым для превращения витамина D в активную форму. И в завершение — квашеная капуста. Она богата кальцием и может служить альтернативой молочным продуктам. В ней также есть флавоноиды, и она в больших количествах содержит кальций, бифидо- и лактобактерии. Необходимо контролировать кальций, проверять костную плотность и уровень витамина D, — отметил врач.

Доктор Комаровский назвал эффективный способ борьбы с отеками в горле.