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Главархив Москвы рассказал о вкладе купца Алексея Бахрушина в развитие искусства

Виктория Сикерина

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Главархив Москвы рассказал о вкладе купца Алексея Бахрушина в развитие искусства
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В понедельник, 31 января, отмечается 157 лет со дня рождения купца Алексея Бахрушина. При жизни он не только развивал купеческую династию, представителем которой являлся, но и модернизировал искусство в России. Так, Главархив рассказал о жизни и работе Бахрушина.

Купец был заядлым коллекционером и истинным почитателем театра. Мужчина любил посещать Большой и Малый театры, а позже стал актером в Перловском театральном кружке. Помимо этого, он основал Театральный музей, который по сей день носит его имя.

При этом Алексей Бахрушин занимал и достаточно высокопоставленные должности — был гласным Московской городской думы, почетным членом совета Якиманского городского попечительства о бедных, членом совета больницы и родильного приюта имени братьев Бахрушиных.

Однако коллекционирование предметов театральной истории стало делом его жизни. Вместе с женой Верой Бахрушин долгие годы собирал артефакты, а в 1894 году впервые представил коллекцию публике. Выставка вызвала огромный резонанс.

Впоследствии он возглавил один из городских народных домов, а после был выбран в состав Комитета по созыву в Москве Всероссийского съезда сценических и театральных деятелей.

В 1913 году коллекцию Бахрушина передали Академии наук, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив рассказал о развитии почтовой службы в столице в начале 1940-х годов

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