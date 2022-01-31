Дизайнера Светлану Родину задержали с поддельными правами в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция задержала модель и дизайнера Светлану Родину. Она предъявила автоинспекторам поддельное водительское удостоверение. Об этом стало известно в понедельник, 31 января.

Сотрудники ДПС остановили иномарку BMW, за рулем которой находилась Родина, в центре столицы. Во время проверки документов женщина показала водительские права. У полицейских возникло подозрения, что они фальшивые.

Документы дизайнера отправили на экспертизу, сообщает Telegram-канал «112».

Светлана родина является профессиональной моделью и дизайнером. Ей принадлежит онлайн-магазин модных аксессуаров.

В этом месяце сотрудники ГИБДД задержали мужчину с поддельными правами за дачу взятки. Им оказался 20-летний житель Подмосковья. Оказавшись в служебной машине, водитель предложил сотрудникам взятку. В отношении задержанного возбудили три уголовных дела за покушение на преступление, мелкое взяточничество и оборот поддельных документов. На данный момент он отпущен под подписку о невыезде.