Кремль назвал заявления МИД Британии о санкциях против российских олигархов тревожными

Фото: Администрация президента РФ

Заявление главы МИД Великобритании о возможной конфискации имущества у российских «олигархов» считают в Кремле крайне тревожным. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, оно тревожное не только для нас, для наших компаний, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что подобные высказывания можно услышать крайне редко. Ведь речь идет о неприкрытой атаке на бизнес. Тем более что у российских компаний множество партнеров среди британского бизнеса и такими мерами Великобритания затронет интересы собственных крупных компаний. Это означает, что Лондон стремится к обострению обстановки в Европе.

— Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию, — сообщил Песков.

Он также предупредил, что в случае принятия таких мер Москва будет вынуждена отреагировать и ввести ответные санкции. Их сформулируют с опорой на национальные интересы России, если это потребуется.

30 января глава британского МИД подтвердила планы по введению новых санкций против России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила Трасс после ее слов о российских олигархах.