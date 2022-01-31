Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лор предупредила о последствиях лечения насморка при «омикроне» народными способами

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Лор предупредила о последствиях лечения насморка при «омикроне» народными способами
Фото: depositphotos

Лечение насморка при «омикроне» народными способами может вызвать гайморит, отит и лимфаденит. Об этом сообщила заведующая лор-отделением Больницы имени Раухфуса Светлана Алексеенко.

По ее словам, при ингаляции нагревается нос, что дает возможность болезни распространиться на соседние ткани. Сам пар также вреден для человеческого здоровья. При дыхании над горячей картошкой отмирают реснички мерцательного респираторного эпителия. Вероятные осложнения: гайморит, отит и лимфаденит. Помимо народных ингаляций, Алексеенко запрещает капать в нос сок лука и чеснока.

Однако самому лечить насморк при «омикроне» можно. Врач рекомендует использовать холодные ингаляции лекарственными веществами с помощью небулайзера, передает портал «Доктор Питер».

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал о течении «омикрона» у детей. У большинства наблюдаются проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность.

Читайте также:
насморк Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте