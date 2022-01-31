Лор предупредила о последствиях лечения насморка при «омикроне» народными способами

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Лечение насморка при «омикроне» народными способами может вызвать гайморит, отит и лимфаденит. Об этом сообщила заведующая лор-отделением Больницы имени Раухфуса Светлана Алексеенко.

По ее словам, при ингаляции нагревается нос, что дает возможность болезни распространиться на соседние ткани. Сам пар также вреден для человеческого здоровья. При дыхании над горячей картошкой отмирают реснички мерцательного респираторного эпителия. Вероятные осложнения: гайморит, отит и лимфаденит. Помимо народных ингаляций, Алексеенко запрещает капать в нос сок лука и чеснока.

Однако самому лечить насморк при «омикроне» можно. Врач рекомендует использовать холодные ингаляции лекарственными веществами с помощью небулайзера, передает портал «Доктор Питер».

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До этого иммунолог Николай Крючков рассказал о течении «омикрона» у детей. У большинства наблюдаются проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность.