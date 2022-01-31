Стали известны даты рождения людей, чья жизнь сильно изменится в 2022 году

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Почти каждый человек желает заглянуть в свое будущее и узнать, куда приведет его судьба. Астрологи считают, что звезды способны исполнить и это желание. Эксперты перечислили даты рождения людей, чья жизнь в наступившем 2022 году сильно изменится, а также даты рождения граждан, которые могут рассчитывать на стабильный жизненный курс.

Рожденные в эти даты при желании смогут начать жизнь с чистого листа: 1, 2, 3, 31 января; 1, 2 февраля; 1, 2, 3, 31 марта; 1, 2, 29, 30 апреля; 1, 29, 30, 31 мая; 28, 29, 30 июня; 27, 28, 29 июля; 26, 27, 28 августа; 24, 25, 26 сентября; 24, 25, 26 октября; 22, 23, 24 ноября; 22, 23, 24 декабря.

А граждане, родившиеся в следующие даты, почувствуют себя сильными и уверенными в 2022 году и вряд ли ощутят какие-либо кардинальные изменения: 16, 17, 18 января; 15, 16, 17 февраля; 17, 18, 19 марта; 15, 16, 17 мая; 13, 14, 15 июня; 12, 13, 14 июля; 11, 12, 13 августа; 9, 10, 11 сентября; 8, 9, 10 октября; 7, 8, 9 ноября; 7, 8 и 9 декабря, передает Пятый канал.

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