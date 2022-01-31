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Стали известны даты рождения людей, чья жизнь сильно изменится в 2022 году

Георгий Соланович

Общество
Стали известны даты рождения людей, чья жизнь сильно изменится в 2022 году
Фото: Pixabay

Почти каждый человек желает заглянуть в свое будущее и узнать, куда приведет его судьба. Астрологи считают, что звезды способны исполнить и это желание. Эксперты перечислили даты рождения людей, чья жизнь в наступившем 2022 году сильно изменится, а также даты рождения граждан, которые могут рассчитывать на стабильный жизненный курс.

Рожденные в эти даты при желании смогут начать жизнь с чистого листа: 1, 2, 3, 31 января; 1, 2 февраля; 1, 2, 3, 31 марта; 1, 2, 29, 30 апреля; 1, 29, 30, 31 мая; 28, 29, 30 июня; 27, 28, 29 июля; 26, 27, 28 августа; 24, 25, 26 сентября; 24, 25, 26 октября; 22, 23, 24 ноября; 22, 23, 24 декабря.

А граждане, родившиеся в следующие даты, почувствуют себя сильными и уверенными в 2022 году и вряд ли ощутят какие-либо кардинальные изменения: 16, 17, 18 января; 15, 16, 17 февраля; 17, 18, 19 марта; 15, 16, 17 мая; 13, 14, 15 июня; 12, 13, 14 июля; 11, 12, 13 августа; 9, 10, 11 сентября; 8, 9, 10 октября; 7, 8, 9 ноября; 7, 8 и 9 декабря, передает Пятый канал.

27 января таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака благодаря развитому шестому чувству могут видеть пророческие сны.

Звезды помогут предсказать самые разные аспекты человеческой жизни. Трактовкой их знаков занимаются астрологи. Они предоставили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

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