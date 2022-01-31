Врач Дондурей назвала рост числа заболевших COVID-19 детей признаком окончания пандемии

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Рост числа новых случаев коронавирусной инфекции среди детей — характерный сигнал о завершении пандемии. Такое мнение выразила заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей в понедельник, 31 января.

Она отметила, что сейчас в России наблюдается волна нового штамма заболевания «омикрон». Однако серьезных последствий от данного этапа ждать не стоит, подчеркнула эксперт.

— Особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями, — заявила медик.

Дондурей добавила, что новый вариант коронавируса постепенно становится больше детским. После того как дети перенесут заболевание, вероятно завершение пандемии в целом.

Заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова уточнила, что на сегодняшний день дети быстрее выздоравливают и выписываются из медучреждений после коронавируса. Такой тенденции в предыдущие волны не наблюдалось, цитирует РИА Новости слова специалиста.

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31 января в Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции лекарственным препаратом «Спутник М».