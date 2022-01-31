Путин и Орбан обсудят 1 февраля проблемы безопасности в ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном проблемы обеспечения безопасности в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— 1 февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом, — говорится в сообщении.

Лидеры, в частности, обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества в ряде областей. Кроме того, Путин и Орбан обменяются мнениями по проблемам обеспечения безопасности в ЕС, отмечает РИА Новости.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.