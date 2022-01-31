На Украине анонсировали рабочий визит Джонсона 1 февраля

Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину с визитом. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в понедельник, 31 января.

— По моим данным, уже завтра на Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий, — рассказал парламентарий в своем Telegram-канале.

Гончаренко допустил, что политики подпишут декларацию о новом союзе.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит особой эскалации вокруг Украины. Он уточнил, что это не так, а также подчеркнул, что Киеву не нужна эта паника. Слухи о возможной эскалации из-за России вызвали панику на рынках, что негативно сказывается на экономике, сетует лидер.

Из-за нее инвесторы, как считает он, стали выводить средства с Украины. После начала «другого информационного пространства» они вывели 12,5 миллиарда «денег», заключил глава государства.