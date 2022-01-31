90-летний мужчина попытался зарезать своего товарища в Москве

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Полиция задержала подозреваемого, который нанес несколько ножевых ранений своему знакомому в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу, 29 января, в многоквартирном доме на Щелковском шоссе.

Прибывшие на место сотрудники ОМВД обнаружили в квартире мужчину в возрасте 63 лет с множественными ножевыми ранениями, а также его 90-летнего обидчика.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, а подозреваемый задержан по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Недавно в Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского. По данным ведомства, вечером 17 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения американец нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. Утихомирить дебошира попытались прибывшие на вызов сотрудники полиции. В ответ на их действия иностранец несколько раз ударил ногой одного из правоохранителей.