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Джонсон проведет переговоры с Путиным 31 января

Иван Юминов

В мире
Джонсон проведет переговоры с Путиным 31 января
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщается с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель премьера в понедельник, 31 января.

— Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня, — приводит слова чиновника Reuters.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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