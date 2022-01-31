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Врач назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия может выйти на плато по штамму «омикрон» через две недели. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач Андрей Кондрахин.

Он назвал закономерным подъем заболеваемости, который наблюдается в настоящее время, так как штамм «омикрон» отличается повышенной заразностью.

— Я думаю, что мы «поднимемся». Это будет недели две. А потом — некое плато, после чего мы «поползем» вниз, — отметил Кондрахин в комментарии «Радио 1».

Несмотря на рост заболеваемости, по словам врача, в России нет необходимости в ужесточении антиковидных мер. Новый штамм не приводит к тяжелому течению заболевания и не вызывает тяжелых последствий, поэтому дополнительные меры не нужны.

Он отметил, что в России растет число заражений, но при этом снижается количество госпитализаций.

До этого профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон». Она подчеркнула, что многие люди переносят заболевание в легкой форме, потому что прошли вакцинацию и ревакцинацию.

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