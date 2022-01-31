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Прохожий распылил газовый баллончик в лицо пьяному москвичу

Полина Долганова

Происшествия
Прохожий распылил газовый баллончик в лицо пьяному москвичу
Фото: depositphotos

Прохожий распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 30 января, на улице Новый Арбат.

По указанному адресу полиция обнаружила наряд скорой помощи, в машине медиков сидел сильно пьяный мужчина, которому в лицо распылили перцовый баллончик.

Позже из медучреждения поступила информация, что у 50-летнего пострадавшего диагностировали раздражение конъюнктивы обоих глаз.

В декабре прошлого года полиция задержала в столице 31-летнего местного жителя, который распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайному прохожему.

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