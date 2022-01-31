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Семерых детей спасли из горящего жилого дома на Большой Академической улице в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Семерых детей спасли из горящего жилого дома на Большой Академической улице в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Большая Академическая, дом 22 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Возгорание произошло по адресу улица Большая Академическая, дом 22.

Причиной инцидента стало возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 12-этажного здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В 16:33 по московскому времени пожар удалось локализовать. Спустя минуту открытое горение было ликвидировано. Полностью огонь сотрудники МЧС потушили в 16:43.

С этажей, располагающихся над загоревшейся квартирой, были эвакуированы 12 человек, 7 из которых дети. Все они были переданы врачам для обследования.

Самостоятельно до прибытия пожарных здание покинули около 15 жильцов.

Накануне пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.

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