Семерых детей спасли из горящего жилого дома на Большой Академической улице в Москве
Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
Возгорание произошло по адресу улица Большая Академическая, дом 22.
Причиной инцидента стало возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 12-этажного здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В 16:33 по московскому времени пожар удалось локализовать. Спустя минуту открытое горение было ликвидировано. Полностью огонь сотрудники МЧС потушили в 16:43.
С этажей, располагающихся над загоревшейся квартирой, были эвакуированы 12 человек, 7 из которых дети. Все они были переданы врачам для обследования.
Самостоятельно до прибытия пожарных здание покинули около 15 жильцов.
Накануне пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.