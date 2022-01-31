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Сейф и наличные деньги похитили из ресторана в центре Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Сейф и наличные деньги похитили из ресторана в центре Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь Карта всех событий

Злоумышленники похитили из ресторана на Малой Сухаревской площади сейф. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным полиции, 30 января неизвестные отжали стеклопакет на окнах ресторана, проникли в заведение, забрали оттуда сейф и вскрыли кассу с деньгами. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Позже выяснилось, что грабители вынесли пустой сейф. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

Недавно в столице полиция задержала мужчину, ограбившего пассажирку метро, спустя несколько часов после преступления. В вечернее время грабитель выхватил мобильный телефон из рук 42-летней женщины в вагоне на станции «Трубная». После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив об ущербе в размере 12 тысяч рублей.

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