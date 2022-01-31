ВДНХ пригласила москвичей встретить год Тигра на катке

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Дружбы Народов Карта всех событий

Главная выставка страны 1 февраля приглашает москвичей и гостей столицы на каток встретить Новый год по восточному календарю.

Посетителям предлагается найти на катке 22 изображения тигров, рядом с которыми расположена цифра или буква. Тигры могут находиться где угодно: на указателях, табличках, рекламе и других поверхностях.

Участникам квеста предстоит сфотографировать все изображения тигров, сделать селфи на фоне любого из них, отыскать 22 буквы и цифры и собрать из них ключевую фразу.

Результат своего праздничного квеста надо показать сотруднику Музея ВДНХ. Первые 10 участников, прошедшие успешно все испытания, получат призы.

Участие в мероприятии по билету на каток, сообщается на сайте ВДНХ.

Масштабную программу на февраль подготовили специалисты Музея транспорта на ВДНХ. Жители и гости города смогут побывать на мастер-классах и кинопоказах, а также принять участие в лекциях. Каждые выходные художник и дизайнер Мария Кашмина будет показывать детям собственные модели автомобилей и рассказывать, как создать свои машинки из пластилина или с помощью фломастеров и карандашей.

9 февраля состоится лекция «Роль БКЛ в трансформации транспортной системы Москвы». В рамках мероприятия посетители узнают о формировании транспортной инфраструктуры города. А 13 февраля в музее пройдет кинопоказ «Берегись автомобиля».