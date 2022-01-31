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Поезда на БКЛ метро начали ходить в соответствии с графиком после проверки состава

Полина Долганова

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Поезда на БКЛ метро начали ходить в соответствии с графиком после проверки состава
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро возобновили работу по обычному графику после высадки пассажиров на станции «Деловой центр» для технической проверки. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Уточняется, что для проверки составов горожан высаживали на станции «Деловой центр» из одного поезда, который ехал в сторону станции «Шелепиха». К настоящему моменту поезд уже был убран с линии для проверочных работ.

В результате высадки пассажиров несколько следующих поездов на время замедлили скорость, однако составы вернулись к своему обычному графику следования в оперативные сроки, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что открытая в 1952 году станция «Комсомольская» Кольцевой линии была признана самой востребованной в столичном метрополитене в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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