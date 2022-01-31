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Кардиолог назвал пульс, при котором нужно срочно вызывать скорую

Евгений Белоусов

Общество
Кардиолог назвал пульс, при котором нужно срочно вызывать скорую
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Существует множество причин учащенного биения сердца и тахикардии. Однако если тахикардия долго не проходит, то это повод заподозрить у себя серьезные заболевания сердца. Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, какой пульс считается нормой и что делать, если он не успокаивается.

По его словам, причин сбоя сердечного ритма множество. Это зависит от возраста пациента. Частый пульс у молодых связан с регуляцией нервной системы. А вот у пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушениях деятельности сердца.

Волноваться не следует, если ЧСС выше 90 ударов в минуту во время физических нагрузок, но снижается в состоянии покоя. Но если пульс не успокаивается, то это серьезный повод срочно обратиться к врачу.

— Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса–часа — это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту, — рассказал Конев.

Он также советовал меньше ездить на машине и больше двигаться. Это, по его словам, поможет тренировать сердечно-сосудистую систему. Также в день следует проходить не меньше 10 тысяч шагов. Сердце тренировать можно еще посредством плавания в бассейне и физических нагрузок, передает Пятый канал.

До этого, терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, какой уровень тромбоцитов считается нормой и чем грозит отклонение от нее.

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