Иммунолог Крючков рассказал, сколько еще продлится рост заражений COVID-19

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что Россия будет бить рекорды по госпитализациям во время новой волны COVID-19. Также на протяжении еще 2,5 недель в стране будет фиксироваться рост заражений.

Он подчеркнул, что в текущую волну, вызванную «омикрон»-штаммом, Москва бьет рекорды по госпитализации.

— Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации медленный спуск — в 2-2,5 раза медленнее, чем был подъем, — передает газета «Известия» слова иммунолога.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что после рекордных показателей по заражениям, в России может появиться постинфекционный иммунитет. Однако он предупредил об опасности штамма «омикрон» для детей.

— Несмотря на то, что большинство детей болеют коронавирусом и штаммом «омикрон» легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса, большое количество детей болеют одномоментно. И таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов, — объяснил эксперт.

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До этого профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон». Она подчеркнула, что многие люди переносят заболевание в легкой форме, потому что прошли вакцинацию и ревакцинацию.