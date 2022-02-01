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Эксперт заявила об отсутствии нежелательных реакций от назальной вакцины

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперт заявила об отсутствии нежелательных реакций от назальной вакцины
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У добровольцев, которые испытывают назальную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не было обнаружено никаких нежелательных реакций. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Она отметила, что на сегодняшний день назальной вакциной было привито шесть человек, а всего в рамках исследования планируется иммунизировать 100 добровольцев.

— Пока что добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент, — сказала Смолярчук в интервью РИА Новости.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут завершены в течение двух-двух с половиной месяцев.

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2 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».

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