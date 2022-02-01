«Москва не пойдет на уступки»: в посольстве РФ прокомментировали угрозу санкций

Фото: МИД РФ

Посольство Российской Федерации в США заявило, что Россия не будет «пятиться назад» из-за предстоящих санкций со стороны Соединенных Штатов.

— Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций, — заявило посольство РФ в понедельник, 31 января, на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Госдеп сначала опубликовал в Twitter запись, в которой утверждалось, что Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым. В ответ на это российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве.

— США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем, — добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки не планируют заранее раскрывать суть санкций, которые могут быть введены против Российской Федерации, если вокруг Украины обострится ситуация. Это необходимо, чтобы не дать Москве шансов подготовиться к ограничительным мерам и смягчить их воздействие.

До этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Москва рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя, по словам дипломата, наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.