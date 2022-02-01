МИД Украины потребовал деталей об отводе части российских войск

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет увидеть детальные сведения об отводе в России части войск Западного военного округа. Об этом стало известно во вторник, 1 февраля.

— Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется, — сказал украинский министр.

Он добавил, что любая информация от отводе войск российской стороны является положительной.

При этом, по его словам, в настоящее время доподлинно неизвестно, куда именно отводятся войска, в каком масштабе и как этот отвод влияет на ситуацию на российско-украинской границе, пишет РИА Новости.

До этого Кулеба заявил, что «челночную дипломатию» времен «холодной войны» сменила сетевая дипломатия с центром в Киеве. Он отметил, что в настоящее время дипломатия «на сверхвысокой скорости» одновременно решает ряд задач, «сохраняя незыблемый вид». Результатом такой работы, по его словам, стал «очень высокий уровень международной поддержки Украины».