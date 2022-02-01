Госинспекция по недвижимости в феврале проверит соблюдение мер профилактики в бизнес-центрах
Сотрудники Госинспекции по недвижимости в феврале проверят около 1,7 тысячи предприятий, бизнес-центров и мест массового скопления людей на соблюдение мер профилактики. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что подобные действия связаны с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией в России.
— В феврале мы планируем проверить около 1,7 тысячи объектов. В зону особого внимания войдут офисы, социальные и культурные объекты, медицинские, образовательные и спортивные организации, салоны красоты и общественные места, — уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что за нарушение мер безопасности юридическим лицам предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей и приостановка деятельности предприятия на срок до 90 дней. В основном в местах массового скопления людей не соблюдается социальная дистанция и масочный режим.
Накануне стало известно, что Госинспекция по недвижимости проверит законность возведения апартаментов в столице.