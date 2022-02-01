Московский сервис поможет врачам из регионов в исследовании маммограмм

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Московский сервис анализа рентгенологических исследований Hub Telemed расширил свои возможности: теперь он обрабатывает результаты маммографии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Hub Telemed появился в прошлом году на базе единой платформы здравоохранения. С его помощью врачи анализируют снимки компьютерной томографии для диагностики коронавирусной инфекции. По словам заммэра, платформу уже используют медицинские специалисты из других регионов России.

— Hub Telemed используется медиками при обработке результатов компьютерной томографии легких пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию либо при оценке динамики уже подтвержденного заболевания, — уточнила Ракова.

Более того, сервис предоставляет врачам возможность проконсультироваться с московскими экспертами в нужной отрасли. Hub Telemed постоянно совершенствуется: теперь на платформе есть возможно обрабатывать результаты маммографии, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 января стало известно, что более 30 тысяч врачей и медсестер обучили в образовательном центре ММК «Сколково» в 2021 году.