Хоккеист КХЛ Буше получил условный срок за изнасилование 12-летней девочки

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Американского хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), игрока ярославского «Локомотива» Рида Буше приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование двенадцатилетней девочки 11 лет назад. Об этом сообщила газета Detroit Free Press.

Хоккеист признался в изнасиловании еще в 2011 году, спортсмену на тот момент было 17 лет. 13 декабря 2021 года Буше признали виновным в суде округа Уоштеноу в преступлении третьей степени.

— Мы были готовы предстать перед судом, но обвинение предоставило справедливую сделку, Рид выбрал то, что было лучшим для его семьи, — уточнил адвокат Рида Памелла Шидлак.

По сообщениям газеты, американцу предъявили обвинение в совершении преступления первой степени, но во время декабрьского слушания статью переквалифицировали на более мягкую.

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