Астролог перечислила действия, которые помогут привлечь удачу в 2022 году

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Символ 2022 года вступит в свои права первого февраля в 8:46 по Москве. Чтобы Голубой тигр благоволил человеку весь год, нужно выполнить определенные действия. О них рассказала астролог Ксения Шахова.

По ее словам, все свои заветные желания нужно написать до 10:27. Также важно определить род деятельности на весь сегодняшний день. Любые работы, связанные с огородом или цветниками будут неблагоприятны, лучше будет сосредоточиться на коллективной работе и найти единомышленников в любимом занятии.

Шахова уточнила, что посвятить первое февраля науке — тоже прекрасный вариант. Тяжелые физические работы, наоборот, плохо будут воздействовать на удачу в текущем году. Не стоит планировать на этот день и медицинские операции.

Более того, первого февраля лучше поберечь нервную систему человека — весь день она будет пребывать в возбужденном состоянии, передает Пятый канал.

В ночь с 31 января на 1 февраля год Черного Водяного Тигра вступает в права по восточному календарю. Праздник на родине традиции — в Китае — будут отмечать вплоть до 15 февраля. И каждый из этих дней сопровождается яркими фейерверками, призванными отпугнуть злых духов, подарками и, разумеется, «правильными» угощениями. Какими? «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.