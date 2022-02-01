Американским государственным служащим приказали покинуть Белоруссию

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Госдепартамент Соединенных Штатов отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Белоруссии покинуть республику. Об этом стало известно во вторник, 1 февраля.

— Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать, — говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве уточнили, что ситуация в регионе остается непредсказуемой в связи с якобы «военной активностью» на российско-украинской границе, пишет РИА Новости.

До этого пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что если Белоруссия использует свои силы для нападения на Украину, то ответ со стороны США будет быстрым и решительным. Он уточнил, что в случае использования Белоруссией своих территорий для нападения на Украину Североатлантический альянс может нарастить военные мощности в государствах, которые находятся на границе с республикой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что республика поможет России, если в ее сторону будет произведена военная агрессия.