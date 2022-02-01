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Учебный корпус на 525 воспитанников появится на востоке Москвы

Виктория Сикерина

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Учебный корпус на 525 воспитанников появится на востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Будённого Карта всех событий

Образовательное учреждение на 525 детей построят на проспекте Буденного в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Соответствующий проект одобрила столичная градостроительно-земельная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста во вторник, 1 февраля.

Ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова отметила, что столица на пять лет предоставит застройщику земельный участок площадью более одного гектара. Общая площадь учебного корпуса составит порядка 9,7 тысячи квадратных метров.

— Объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственной программой города Москвы «Развитие образования города Москвы», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что учебный корпус на 350 воспитанников появится в районе Тропарево-Никулино на западе столицы в 2023 году. Объект образовательной инфраструктуры возведут на улице Академика Анохина. На первом этаже здания предусмотрены медицинский блок, столовая и многофункциональный зал. Уровнем выше расположатся библиотека, кабинеты программирования и естествознания, шахматный кружок и IT-полигон. На третьем этаже специалисты оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс, а также классы для химии, физики, биологии и иностранных языков.

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