Хоккейная академия имени Овечкина появится в СЗАО столицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина построят на северо-западе Москвы. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста во вторник, 1 февраля.

По словам ответственного секретаря комиссии Анастасии Пятовой, объект спортивной инфраструктуры появится на улице Нижние Мневники.

— Земельный участок площадью три гектара предоставлен в аренду сроком на пять лет для строительства спортивного объекта «Международная хоккейная академия имени А.М. Овечкина». Функциональное назначение позволит разместить на участке здание Академии хоккея на 1500 мест с эксплуатируемой кровлей, медицинский центр реабилитации и восстановления спортсменов, а также комплекс временного проживания для спортсменов, — отметила она.

Общая площадь объектов превысит 43 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.

В декабре стартовало строительство тренировочного комплекса Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Здание появится на Востряковском шоссе.