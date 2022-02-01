Уровень безработицы в столице снизился почти втрое с начала 2021 года

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С начала прошлого года в столице официально зарегистрировано снижение уровня безработицы почти в три раза. В настоящий момент этот показатель равен 0,46 процента, при этом в январе 2021 года он составлял 1,32 процента. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что уровень безработицы в январе текущего года стал самым низким с мая 2020 года.

— Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения — 3,03 процента. Сегодня в столице 33,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой «зимней» волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя, — заявил заммэра.

Глава московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке с января 2019 года.

— 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2, — уточнил он.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что уровень безработицы в Москве достиг допандемийных показателей, эти значения продолжаются снижаться.