Посольство РФ передало главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности

Фото: МИД РФ

Российское посольство в Финляндии передало главе финского МИД Пекке Хаависто послание его российского коллеги Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в российском ведомстве.

— Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии. Ожидаем реакции финской стороны, — говорится в заявлении.

До этого Сергей Лавров сообщил, что МИД направит запрос коллегам в НАТО и ОБСЕ с требованием объяснить, как они планируют выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счет других государств, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.