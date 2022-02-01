Обвиняемый в подготовке теракта предстанет перед судом в Подмосковье

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который планировал совершить теракт на территории России. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемый по собственному желанию вступил в ряды террористической организации. В июне прошлого года он разработал план теракта, который собирался осуществить на территории столичного региона. Для того чтобы изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), он приобрел компоненты взрывчатки, инструменты и специальное оборудование.

Злоумышленник успел сделать заготовку СВУ, но заблаговременно был задержан правоохранителями.

В ходе следствия выяснилось, что самодельную бомбу молодой человек изготавливал по видеоинструкциям, которые ему прислали вербовщики террористической организации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ряду уголовных статей, среди которых «Подготовка к теракту» и «Содействие террористической деятельности».

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

Днем ранее суд в Москве арестовал Казбека Хуранова, обвиняемого в создании на территории столичного региона ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.