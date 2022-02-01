МИД: Темой беседы Лаврова и Блинкена станет реакция РФ на наработки США по безопасности

Фото: МИД РФ

Главной темой переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, которые состоятся во вторник, 1 февраля, станет реакция российской стороны на наработки США по предложениям РФ по безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ, — уточнили в ведомстве, заявление которого цитирует РИА Новости.

Недавно стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа Энтони Блинкен проведут 1 февраля телефонный разговор.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.