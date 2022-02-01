Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое жителей Подмосковья организовали нарколабораторию в дачном доме

Илья Ашуров

Происшествия
Двое жителей Подмосковья организовали нарколабораторию в дачном доме
Фото: Скриншот видео МВД РФ
Россия, Московская область, Можайский городской округ, деревня Шаликово Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала двоих местных жителей, которые производили наркотики в дачном доме. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанными оказались мужчины 35 и 37 лет, проживающие в Одинцове. Они организовали нарколабораторию по производству мефедрона в дачном доме, расположенном в деревне Шаликово (Можайский городской округ — прим. «ВМ»). В ходе отработки оперативной информации силовики нашли в этом доме порошкообразное вещество, канистры с химикатами и прочий инвентарь для изготовления наркотика.

Видео: МВД РФ

— Согласно заключению эксперта, изъятый порошок является наркотическим средством — мефедроном — общей массой около 3 килограммов, — рассказала Петрова.

Свой товар злоумышленники планировали сбывать на территории столичного региона при помощи тайников-закладок.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

На прошлой неделе в Химках задержали подозреваемого в сбыте наркотиков мужчину. В ходе обыска у подозреваемого обнаружили пакет с запрещенными веществами.

Читайте также:
Московская область МВД Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте