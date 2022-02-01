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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился в столице за прошлую неделю

Виктория Сикерина

Город
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился в столице за прошлую неделю
Фото: Depositphotos

Число заболевших ОРВИ и гриппом в столице увеличилось в период с 24 по 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу во вторник, 1 февраля.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю зафиксирован рост уровня заражения указанными инфекциями из-за циркуляции риновируса и других вирусов негриппозной этиологии.

— На четвертой неделе года в сравнении с предыдущей неделей продолжается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения. Вместе с тем показатели заболеваемости остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин среди детей во всех возрастных группах, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что количество вакцинированных от гриппа горожан достигло почти 7,3 миллиона, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

За последние сутки в столице выявили еще 21 533 случая заражения коронавирусом. Таким образом за время пандемии полностью выздоровели 1 970 326 человек.

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