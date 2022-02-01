Песков: Очная встреча президентов Путина и Макрона состоится в обозримой перспективе

Фото: Администрация президента РФ

Офлайн-встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона может состояться в обозримой перспективе. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны, — уточнил представитель Кремля.

Он пояснил, что речь идет об очных переговорах, пишет РИА Новости.

31 января президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Тогда главы государств условились прорабатывать возможность проведения личной встречи.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.