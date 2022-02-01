Инженер рассказал, как вести себя в случае падения лифта

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Профессор Московского государственного строительного университета, инженер Михаил Степанов рассказал, что делать в случае падения лифта.

По словам эксперта, нельзя паниковать. Стоит согнуть ноги для смягчения удара.

— При скорости падения лифта, превышающей 15 процентов, сработают так называемые ловители, то есть в течение некоторого времени лифт остановится. Единственное, чтобы не было резкого удара по ногам, надо их согнуть, — объяснил Степанов в комментарии «Радио 1».

Также эксперт напомнил о правилах поведения в лифте, если кабина застряла между этажами. Первым делом необходимо связаться с диспетчером. Нельзя самостоятельно открывать дверь лифта, прыгать в кабине, это может привести к серьезным последствиям.

Он добавил, что по закону человека должны освободить не более чем за полчаса.

Ранее сообщалось, что в Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан в 2021 году. В ведомстве отметили, что лифты появились на трех мостах, трех путепроводах и одном подземном пешеходном переходе.