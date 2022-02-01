Более 135 тысяч водителей оштрафовали за непредоставление преимущества в движении пешеходам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По итогам 2021 года автоинспекторы оштрафовали более 135 тысяч московских водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В 2021 году административным наказаниям за непредоставление преимущества в движении пешеходам подвергнуты более 135 тысяч водителей. Пешеходы рисковали жизнью почти 122,5 тысячи раз, за что также были привлечены к ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Административная статья «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» предполагает штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.