Иммунолог Крючков объяснил, чем опасно признание коронавируса сезонной болезнью

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Осенью начнется обострение коронавирусной инфекции, которое будет легче в плане последствий, однако наблюдать за ее распространением нужно все равно. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Если сказать, что мы победили пандемию и это просто сезонное ОРВИ, тогда неровен час, что через виток вспышек (может быть, не осенью, а зимой — весной следующего года) коронавирус может стать более патогенным, если не контролировать историю. Пока процесс не закончился, — отметил эксперт.

По словам врача, несмотря на накопление иммунитета и появление менее патогенных линий, окончание пандемии в ближайшие два–три месяца вряд ли возможно. Подобное мнение, скорее, надежда, однако явных доказательств нет, заключил Крючков.

До этого врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» заявил, что в период постковидного синдрома после «омикрон»-штамма у пациента может ухудшиться зрение и появиться сыпь на теле. Он уточнил, что на сегодняшний день среди российских пациентов не обнаружены случаи появления постковида после «омикрон»–штамма, так как первые признаки синдрома возникают спустя месяц после выздоровления.