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Новостройку по реновации на севере Москвы сдадут до конца 2022 года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации на севере Москвы сдадут до конца 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации в Головинском районе на севере столицы введут в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщил глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что двухсекционную новостройку с подземной автостоянкой построили на Кронштадском бульваре.

— В настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы, — заявил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, специалисты облицуют фасады здания кирпичом. Первые этажи выполнял в коричневом оттенке, а верхние — в светлых тонах. Также на внешних стенах установят короба под кондиционеры в едином стиле, а входные группы украсят витражами.

Всего в новостройке предусмотрено 225 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Четыре жилых помещения оснастят под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Квартиры будут начинаться со второго этажа. На первом уровне предусмотрены объекты коммерческой и технической инфраструктуры: кафе, магазины, салоны красоты, спортзалы, офисы, колясочная, комната консьержа, зона почтовых ящиков и другие.

Дворовую территорию также благоустроят. Здесь появятся площадки для игр и спорта, качели, горки, тренажеры и турники, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что пятую новостройку по программе реновации жилья строят на Печорской улице в Бабушкинском районе. Этот дом станет уже пятым, который передали под заселение.

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