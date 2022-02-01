Появились кадры спасения водителя фуры, перевернувшейся на Варшавском шоссе

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели оказали первую помощь водителю фуры, которая перевернулась на Варшавском шоссе в результате ДТП. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 31 января по адресу Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2. Груженная алкогольной продукцией фура съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в кабине находился человек. Его эвакуировали из автомобиля.

Ниже опубликованы фотографии спасения водителя.

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— По прибытии пожарные наложили пострадавшему шейный воротник, закрепили мужчину на спинальном щите и передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стали известны подробности спасения девушки из пожара в Южном Чертанове.