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Появились кадры спасения водителя фуры, перевернувшейся на Варшавском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Появились кадры спасения водителя фуры, перевернувшейся на Варшавском шоссе
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели оказали первую помощь водителю фуры, которая перевернулась на Варшавском шоссе в результате ДТП. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 31 января по адресу Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2. Груженная алкогольной продукцией фура съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в кабине находился человек. Его эвакуировали из автомобиля.

Ниже опубликованы фотографии спасения водителя.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
2/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
4/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
5/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— По прибытии пожарные наложили пострадавшему шейный воротник, закрепили мужчину на спинальном щите и передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стали известны подробности спасения девушки из пожара в Южном Чертанове.

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