В СФ выступили за наделение статусом жилья уже построенных апартаментов

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Норма о том, чтобы не только новые, но и уже построенные апартаменты наделялись статусом жилья, может быть внесена в действующий законопроект ко второму чтению. Сенаторы поддерживают это решение. Об этом во вторник, 1 февраля, заявил вице-спикер Совфеда, один из авторов законопроекта Николай Журавлев.

— Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там, — распространение на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены, — рассказал политик в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Он уточнил, что речь идет о 5–7 миллионах квадратных метров недвижимости, 2–3 из которых приходятся на Москву и Подмосковье.

Недавно юрист Артур Зубайдуллин и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказали «Вечерней Москве», что перед покупкой апартаментов покупатель должен проверить документы о легальности строительства здания. По словам Зубайдуллина, покупатель перед приобретением здания должен проверить у застройщика генеральный план, аккредитацию, эскроу-счета, а также уточнить назначение земли (аренда у города или собственность владельца), спросить разрешение на строительство у администрации города. Более того, нужно смотреть технический план застройки.