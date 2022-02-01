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Политолог: США смещают акцент с темы о расширении НАТО на ситуацию вокруг Украины

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог: США смещают акцент с темы о расширении НАТО на ситуацию вокруг Украины
Фото: Whitehouse

США после переговоров о гарантиях безопасности хотят сместить акцент внимания с главного вопроса по остановке расширения НАТО на ситуацию вокруг Украины. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

— Американская сторона хотела бы перевести весь спектр наших обеспокоенностей к ситуации вокруг Украины. И мы видим, что это проблема искусственно созданная, — подчеркнул эксперт в комментарии Life.ru.

Оленченко отметил, что в переговорном процессе между двумя странами можно выделить положительные моменты. Так, Штаты предполагают обсуждение тем, имеющих отношение к архитектуре безопасности. Эксперт добавил, что есть готовность к диалогу как с нашей стороны, так и американцев.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности. В документе присутствует такая позиция, как исключение дальнейшего расширения НАТО на восток.

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