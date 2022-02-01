Путин вручит государственные награды 2 февраля в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вручит 2 февраля в Кремле государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 1 февраля.

— Президент России Путин проведет 2 февраля в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, — говорится в сообщении.

Так, звезду Героя России из рук лидера получит летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов. Шесть человек будут удостоены звания Героя труда, среди них — главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, глава Газпрома Алексей Миллер и почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велехов.

Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» наградят гендиректора ОТР Виталия Игнатенко, а также ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кравцова. Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев получит орден Святого апостола Андрея Первозванного, отмечает РИА Новости.

20 января Путин присвоил главе Газпрома Алексею Миллеру звание Героя труда. Миллер 31 января отметит 60-летний юбилей, он возглавляет организацию с 2001 года. Среди его наград — «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

29 декабря 2021 года Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.