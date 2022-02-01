Врач рассказал, чем опасен гонконгский грипп

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Гонконгский грипп AH2N2 все чаще встречается в регионах России. Первые случаи начали регистрировать еще в конце прошлого года, заболеваемость продолжает расти. Что такое гонконгский грипп и кому он угрожает, рассказал врач-терапевт Арон Османович.

Он отметил, что гонконгский штамм не сильно отличается от остальных штаммов гриппа. Его сопровождают следующие симптомы: лихорадка, головная боль, чувство ломоты и кашель, легкая боль в горле.

Остерегаться гриппа стоит людям, которые входят в группы риска, среди них дети, люди старше 60 лет, имеющие заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, люди с иммунодефицитом, передает «МИР 24».

Специалист добавил, что из-за волны «омикрона» и гонконгского гриппа ожидается двойная нагрузка на иммунитет. Вирусы могут наложиться друг на друга, и тогда риск развития тяжелого течения болезни будет выше.

До этого вирусолог объяснил, можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно.

Источник: mir24.tv