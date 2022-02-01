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Россияне получат доступ к данным о выписанных лекарствах в интернете

Иван Юминов

Технологии
Россияне получат доступ к данным о выписанных лекарствах в интернете
Фото: Pexels

Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете «Мое здоровье». Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 1 февраля.

— Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, — отслеживать статусы подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их в бюро МСЭ. Результаты экспертизы также поступят на «Госуслуги», — рассказала представитель правительства.

Она поблагодарила россиян, заполнявших дневники самонаблюдения, за помощь в контроле за безопасностью вакцинации. Их число составило почти 14,5 миллиона человек, приводит слова Голиковой РИА Новости.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти расширят функционал портала государственных услуг. В ближайшем будущем россияне смогут увидеть там сертификаты о медицинских противопоказаниях к вакцинации, уточнил он.

По его словам, сертификат можно будет найти в разделе личного кабинета «Сведения об иммунизации COVID-19». До настоящего времени на «Госуслугах» можно было найти информацию о прививках и о перенесенном COVID-19.

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